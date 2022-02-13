Брюгге с помощью Соболя победил Шарлеруа и вернулся на третье место

Встреча четвертой и шестой команд лиги завершилась триумфом фаворита. Дубль Матса Ритса принес три пункта Брюгге.

Хозяева открыли счет после образцовой контратаки, начавшейся на левом фланге. Новичок Брюгге Деннис Одои протянул мяч и отдал под удар Матсу Ритсу, который мощно и точно поразил цель.

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А после перерыва Ритс оформил дубль. На этот раз ему ассистировал датчанин Андреас Сков Ольсен.

В старте хозяев вышел Эдуард Соболь, отыгравший 79 минут. Победа позволила Брюгге набрать 51 очко. Действующий чемпион вернулся на третью позицию.

Чемпионат Бельгии, 27 тур

Брюгге – Шарлеруа 2:0

Голы: Ритс, 36, 58.