Брюгге с помощью Соболя победил Шарлеруа и вернулся на третье место
13 февраля 2022 , 21:30Читати новину українською
Встреча четвертой и шестой команд лиги завершилась триумфом фаворита. Дубль Матса Ритса принес три пункта Брюгге.
Хозяева открыли счет после образцовой контратаки, начавшейся на левом фланге. Новичок Брюгге Деннис Одои протянул мяч и отдал под удар Матсу Ритсу, который мощно и точно поразил цель.
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А после перерыва Ритс оформил дубль. На этот раз ему ассистировал датчанин Андреас Сков Ольсен.
В старте хозяев вышел Эдуард Соболь, отыгравший 79 минут. Победа позволила Брюгге набрать 51 очко. Действующий чемпион вернулся на третью позицию.
Чемпионат Бельгии, 27 тур
Брюгге – Шарлеруа 2:0
Голы: Ритс, 36, 58.