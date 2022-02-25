Братский народ, говорили они, с**и, ненавижу, – Зинченко разгневался из-за военной атаки РФ
Источник:инстаграмм Александра Зинченко
Украинские спортсмены активно поддерживают ВСУ и призывают к единению перед врагом. Особенно активно себя проявляет футболист Манчестер Сити Александр Зинченко.
Сегодня примерно в 5 утра российские войска начали активное наступление на территорию Украины. Активные бои продолжаются до сих пор, ВСУ дают врагу активный отпор и заставляют оккупанта отступать.
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Реакция Зинченко
Александр Зинченко, начинавший свой профессиональный путь в российской Уфе, очень остро реагирует на наступление российских войск. Футболист поначалу пожелал Путину тяжелой смерти, вышел на протест в Манчестере, а теперь публикует видео последствий обстрелов Украины врагом.
Братский народ, говорили они… Ненавижу, с**и,
– подписал он видео в своем письме.
Скриншот сториз из инстаграммы Александру ЗинченкоВажно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают на Россию санкции.
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