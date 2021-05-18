Одна из первых атак в матче стала результативной. Рияд Марез навесил в штрафную, а Илкай Гюндоган головой отправил мяч в цель.

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Правда, вскоре гости столкнулись с большими проблемами. На 10-й минуте Жоау Канселу завалил Дэнни Уэлбека и получил прямую красную карточку. Хосеп Гвардиола вынужден был латать дыру в обороне и пожертвовал Ферраном Торресом, которого снял с игры и выпустил Эрика Гарсию.

На старте второго тайма, несмотря на численное меньшинство, новоиспеченный чемпион забил еще раз. Проход Фила Фодена увенчался красивым голом. Однако уже вскоре Брайтон перевернул все с ног на голову и отметился тремя голами. Обвинять Александра Зинченко можно только в эпизоде с третьим пропущенным голом, когда он не выдержал офсайдную линию.

Наш сборник получил от WhoScored вторую худшую оценку в команде после удаленного Канселу – только 5,89.

Чемпионат Англии, 37 тур

Брайтон – Манчестер Сити 3:2

Голы: Троссард, 50, Вебстер, 72, Берн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48.