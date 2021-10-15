Боснийцы чувствовали себя как дома, – Леоненко не верит в Украину и силу наших футбольных звезд

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко не впечатлен игрой сборной Украины против Боснии и Герцеговины. Эксперт убежден, что наличие в команде Зинченко и Малиновского не спасло бы ситуацию на поле.

По мнению Виктора Леоненко, первый тайм "желто-синие" провели на высоком уровне, что позволило им выйти вперед. А вторую половину игры провалила вся команда из-за нехватки физических кондиций, поэтому надеяться, что наличие Зинченко и Малиновского как-то повлияло бы на ситуацию – бесполезно.

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Боснийцы выглядели свежими и чувствовали себя у нас как дома. На выезде нам будет очень сложно. Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию, поскольку второй тайм провалила вся команда. Босния – это неслабая команда, и ей не стыдно проиграть. Просто наших игроков принято превозносить, а потом материть. Это проблема,

– сказал Леоненко.

Напомним, 16 ноября Украина сыграет против Боснии на выезде. Сейчас мы на втором месте в группе, но у боснийцев еще матч в запасе против Финляндии.