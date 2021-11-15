Босния – Украина: "желто-синие" получили хорошие новости – противник ослаблен травмами звезд

Уже завтра 16 ноября, сборная Украины сыграет последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. "Желто-синих" в этом матче устроит только победа.

У хозяев, которые из-за поражения Финляндии потеряли какие-либо шансы на плей-офф, есть большие кадровые потери. Участие в матче против Украины не смогут принять главные звезды команды.

Интересно Закулисные игры: Финляндия может стимулировать Боснию на игру против Украины

Капитан боснийцев Эдин Джеко не успел восстановиться от травмы бедра. Медики не будут рисковать здоровьем футболиста и запретили ему играть.

Не сыграет против "желто-синих" и хавбек лондонского Арсенала Сеаду Колашинац. В игре с Суоми футболист получил сильный удар по голеностопу, из-за которого покинул поле и отправился в больницу, где ему наложили гипс. Сроки его восстановления неизвестны, но сыграть против Украины он точно не сможет.

Напомним, Финляндия набрала 11 очков и опередила Украину (9 очков) в турнирной таблице. Для того чтобы пробиться в плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре, подопечным Петракова нужно одерживать уверенную победу и надеяться, что финны проиграют сборной Франции, которая уже гарантировала себе прямую путевку на ЧМ-2022.