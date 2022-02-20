Бордо сенсационно отобрал очки у Монако: Игнатенко вернулся на поле

Даниил Игнатенко сыграл второй матч за новую команду и вернулся в заявку после дисквалификации. Его Бордо, последняя команда чемпионата, расписал ничью с шедшим шестым в турнирной таблице Монако.

В середине первого тайма игрок Бордо Реми Уден открыл счет. Вскоре положение гостей стало критическим после удаления Орельена Чуамени.

Читайте также Сикан фантастически вышел на замену – гол таланта спас Ганзу от поражения

На 65-й минуте тренерский штаб хозяев выпустил на поле Даниила Игнатенко, а через две минуты Монако сравнял – автоголом отличился Марсело. За отведенное время украинец 13 раз встретился с мячом, а все его передачи были точными. Игнатенко нанес один удар по воротам и выиграл одну верховую дуэль.

Ничья существенно обострила ситуацию в подвале Лиги 1. Сразу четыре последние команды, среди которых Бордо, имеют по 21 очку.

Чемпионат Франции, 25 тур

Бордо – Монако 1:1

Голы: Уден, 22 – Марсело (автогол), 67.