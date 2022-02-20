У середині першого тайму гравець Бордо Ремі Уден відкрив рахунок. Невдовзі становище гостей стало критичним після вилучення Орельєна Чуамені.

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На 65-й хвилині тренерський штаб господарів випустив на поле Данила Ігнатенка, а через дві хвилини Монако зрівняв – автоголом відзначився Марсело. За відведений час українець 13 разів зустрівся із мячем, а усі його передачі були точними. Ігнатенко завдав одного удару по воротах і виграв одну верхову дуель.

Нічия суттєво загострила ситуацію у підвалі Ліги 1. Одразу чотири останні команди, серед яких Бордо, мають по 21 очку.

Чемпіонат Франції, 25 тур

Бордо – Монако 1:1

Голи: Уден, 22 – Марсело (автогол), 67.