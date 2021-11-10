Бонусы за Евро – на благотворительность: Ярмоленко отметился благородным поступком

На Евро-2020 сборная Украины под руководством Андрея Шевченко смогла пробиться в 1/4 финала. Это большое достижение для нашей сборной, поэтому УАФ щедро вознаградила футболистов.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко решил направить заработанные деньги на благотворительность. Футболист купил оборудование детской больницы ОХМАТДИТ.

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Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направили на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы ОХМАТДИТ, медицинское оборудование,

– написал Ярмоленко в Instagram.

Сумма денег, которую заработали футболисты сборной Украины на Евро-2020, не разглашается.

На турнире Ярмоленко забил два гола: красивый удар в "девятку" сборной Нидерландов и мяч в ворота Северной Македонии.