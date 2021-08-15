Без Яремчука мы не могли забить, – наставник Бенфики Жезуш в восторге от украинского нападающего
Источник:Mais Futebol
Роман Яремчук впервые сыграл в стартовом составе лиссабонской Бенфики. Нападавшему удалось отдать ассист и забить гол в ворота Ароки.
Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш очень доволен действиями украинца. Специалист не хотел форсировать адаптацию Романа, но старания футболиста на тренировках и высокое мастерство на поле убедили его в высоком уровне нападающего.
К теме Яремчук впервые вышел в старте Бенфики и оформил гол+пас: видео
В этом поединке он показал, что ему не нужно много возможностей, чтобы забить. У команды без него было много моментов, но она не могла реализовать их. Это хорошо, потому что показывает, насколько Роман легко может поразить ворота,
– сказал Жезуш.
Отметим, что дебют в основном составе Бенфики стал для Романа более чем удачным. Он заработал удаление для голкипера Ароки, отдал голевой пас и забил гол, благодаря чему стал лучшим игроком матча.
Уже в среду, 18 августа, Роман сможет проявить себя в Лиге чемпионов: Бенфика сыграет против ПСВ в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов.Конец истории: Ребров не смог договориться с шейхами и не возглавит сборную Украины