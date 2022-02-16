Бенфику Яремчука могут понизить в классе – клуб подозревают в подкупе арбитра

Лиссабонская Бенфика оказалась под прицелом правоохранительных органов. У команды могут возникнуть очень серьезные проблемы.

У фанатов Бенфики есть серьезный повод для беспокойства. Клуб подозревают в подкупе арбитра Бруну Пайшау.

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Бывший арбитр стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взяток от команд. Ранее на банковский счет Пайшау поступили денежные средства от небольшой ИТ-компании, которой Бенфика перечислила 1,9 миллиона евро.

Стражи порядка считают, что Бенфика создала эту компанию как раз для незаконных операций. Сейчас следователи расследуют три матча "орлов" с участием Пайшау, где он отработал далеко не идеально – два в 2014 году и один в 2019-м.

Бруна Пайшау был рефери международной категории с 2004 года, закончил карьеру три года назад. Если правоохранители докажут неправомерные отношения арбитра с Бенфикой, то клуб понизят в классе.