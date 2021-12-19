Бенфика разгромила Маритиму – у Яремчука гол и ассист: видео результативных действий украинца

Роман Яремчук наконец-то прервал свою серию без голов в чемпионате Португалии. "Орлы" просто уничтожили своего соперника.

Встреча с девятой командой португальской лиги превратилась для Бенфики в легкую прогулку. Лиссабонцы отгрузили сопернику семь голов.

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Уругваец и партнер Яремчука по атаке Дарвин Нуньес оформил дубль в дебюте поединка. Еще до перерыва голом отличился Жилберт.

На старте второго тайма хозяева забили еще раз – Роман Яремчук ассистировал Рафи Силви, а тот мастерски опрокинул кипера. Меньше чем через десять минут украинец забил уже сам – Рафа Силва отблагодарил голевую передачу Роману почти на пустые ворота.

В конце встречи гости один мяч отыграли, но через несколько минут пропустили еще дважды. Яремчука на поле уже не было – Роман отыграл 78 минут.

Благодаря уверенной победе команда Жорже Жезуша набирает 37 очков и идет третьей.

Видео голевой передачи Яремчука

Видео гола Яремчука

Чемпионат Португалии, 15 тур

Бенфика – Маритиму 7:1

Голы: Дарвин Нуньес, 3, 18, Жилберту, 34, Рафа Силва, 48, Яремчук, 57, Гонсалу Рамуш, 86, Сеферович, 90+1 – Алипур, 81.