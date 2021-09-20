Бенфика продолжила победную серию – Яремчук присоединился к одному из голов: яркое видео

Счет был открыт после атаки, в которой принял участие украинец. Роман сыграл 66 минут в поединке с Боавиштой.

Шесть из шести – на старте сезона "орлы" не теряют очков. Очередной жертвой команды Романа Яермчука стала Боавишта.

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На 14-й минуте Яремчук сместился на правый фланг и отдал на Диого Гонсалвеша – тот навесил точно на голову Дарвину Нуньесу. Вскоре Боавишта счет сравняла, впрочем Бенфика еще до перерыва вышла вперед усилиями Юлиана Вайгля. А во втором тайме во второй раз отличился Нуньес.

Команда Яремчука закрепилась на первой строчке с 18 очками. У Порту, идущего вторым, 14 пунктов.

Видео первого гола Бенфики

Чемпионат Португалии, 6 тур

Бенфика – Боавишта 3:1

Голы: Нуньес, 14, 61, Вайгль, 34 – Густаво, 32.