Батл мемов: послы Швеции и Польши смешно отреагировали на выход Украины в 1/8 финала Евро

Швеция обыграла Польшу и подарила "желто-синим" выход в 1/8 финала Евро-2020. Послы стран в Украине забавно отреагировали на произошедшее.

В матче 3 тура группового этапа Евро-2020 Швеция в драматичном противостоянии победила Польшу со счетом 3:2. Это позволило сборной Украины войти в четверку лучших третьих команд и продолжить борьбу в плей-офф турнира, где мы сыграем как раз со сборной Швеции.

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Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг смешно отреагировал на выход Украины. В своем Твиттере он распространил фото, которое намекает, что подопечные Шевченко оставили его сборной всю работу по завоеванию путевки в плей-офф Евро-2020.

Всегда рады услужить, – подписал фото Тиберг.

Польский посол Бартош Чичоцки не остался в стороне и оставил в комментариях реакцию своих соотечественников.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало игры – в 22:00.