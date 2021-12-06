Барселона не будет покупать Яремчука: известная причина

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Барселона готова приобрести нападающего Бенфики Романа Яремчука. Интерес приписывали самому президенту каталонцев Жуану Лапорте.

Как сообщают близкие к боссам "блаугранас" источники, трансфер Романа Яремчука никогда не являлся целью клуба. Информация о возможном соглашении была несколько преувеличена.

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Барселона действительно планирует усиление во время зимнего трансферного окна, но фамилия Яремчука в списке не фигурирует. Следовательно, Роману следует сосредоточиться на Бенфике и вернуть себе место в стартовом составе.

В текущем сезоне Яремчук принял участие в 18 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Правда, в последнее время его бомбардирские дела идут не очень хорошо – в последний раз Роман оставлял "автограф" в воротах соперника еще в сентябре.

Контракт Яремчука с "орлами" рассчитан до 30 июня 2026 года, португальцы заплатили Генту за украинского нападающего более 17 миллионов евро.