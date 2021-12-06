Як повідомляють близькі до босів "блаугранас" джерела, трансфер Романа Яремчука ніколи не був ціллю клубу. Інформація про можливу угоду була дещо перебільшена.

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Барселона справді планує підсилення вже під час зимового трансферного вікна, але прізвище Яремчука у списку не фігурує. Відтак, Роману варто зосередитись на Бенфіці та повернути собі місце у стартовому складі.

У поточному сезоні Яремчук взяв участь у 18 матчах, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. Щоправда, останнім часом його бомбардирські справи йдуть не надто добре – востаннє Роман залишав "автограф" у воротах суперника ще у вересні.

Контракт Яремчука з "орлами" розрахований до 30 червня 2026 року, португальці заплатили Генту за українського нападника понад 17 мільйонів євро.