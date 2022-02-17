Аталанта совершила камбек с помощью Малиновского – бергамасков от сенсации спас защитник
Итальянцы дома уступали Олимпиакосу, однако смогли выйти из затруднительного положения. Руслан Малиновский отыграл 66 минут.
Греки неожиданно открыли счет на старте встречи. После стремительной контратаки классный удар в самый угол удался Франсиско Соарешу.
Читайте также Качараба помогает Славии сотворить сенсацию в Турции – роскошный матч в Лиге конференций
Аталанта перевернула игру за три минуты уже после перерыва. Дубль оформил защитник Берат Джимсити – и оба раза отличился после подач от углового флажка. Сначала албанец головой переправил мяч в сетку, а затем оказался самым ловким во владениях Томаша Вацлика и удачно сыграл на добивании. Кстати, второй корнер заработал Руслан Малиновский. Сразу после этого украинец ушел с поля.
До завершения поединка команды обменялись острыми атаками, однако голов больше не забивали. Аталанта прерывает серию из 5 матчей без побед.
Лига Европы, 1/16 финала
Аталанта – Олимпиакос 2:1
Голы: Джимсити, 61, 63 – Соареш, 16.