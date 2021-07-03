Англия громит Украину в четвертьфинале: проваленный старт и ужас на стандартах – видеообзор

Украинская национальная команда крупно уступает Англии в четвертьфинале Евро-2020. Соперник трижды забивает головой и снова не пропускает.

Тренерский штаб "сине-желтых" провел одну замену по сравнению с матчем против сборной Швеции. Опорника Тараса Степаненко заменил левофланговый защитник Виталий Миколенко. Итак, номинально наша команда вышла с пятью защитниками. Саутгейт выпустил с первых минут Джейдона Санчо (впервые на Евро-2020) и Мейсона Маунта. Зато Киран Триппьер начал из запаса, а Букайо Сака из-за травмы поединок пропускал.

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Старт матча для украинцев оказался трагическим. Рахим Стерлинг отдал классную передачу на Гарри Кейна, тот избежал офсайда и с близкого расстояния расстрелял ворота.

Кейн открывает счет / Фото Getty Images

Быстрый гол не повлиял на ход событий – борьба шла в центре поля без опасных моментов. Полноценно украинцы ответили лишь на 17-й минуте. Роман Яремчук убежал от Джона Стоунза и пробил в ближний угол. Джордан Пикфорд перевел мяч на угловой.

Англичане высоко встречали соперника и это создавало огромный дискомфорт для подопечных Андрея Шевченко. Розыгрыш мяча на своей половине поля завершался периодическими потерями. В таких условиях конструировать качественные атаки "сине-желтым" было чрезвычайно сложно.

Более того, Англия выглядела острее. На 33-й минуте Деклан Райс выстрелил из-за пределов штрафной – Георгий Бущан не без проблем парировал удар. В этом эпизоде ​​травму получил центральный защитник украинцев Сергей Кривцов, поэтому тренерскому штабу пришлось делать вынужденную замену. В игру вступил Виктор Цыганков, а Украина перестроилась.

Кривцов покидает поле / Фото Getty Images

Ближе к концу тайма украинцы прибавили в активности и создали несколько неплохих возможностей. Особенно заметным в эти минуты был Яремчук, которого поддерживали Александр Зинченко и Цыганков.

В начале второй половины команда Шевченко пережила дежавю – в этот раз Англия шокировала нас двумя голами. Сначала Люк Шоу выполнил навес со "стандарта", а Гарри Магуайр выиграл борьбу в штрафной и головой поразил цель. Прошло несколько минут и снова ассистировал Шоу – на этот раз его передачей воспользовался Кейн. Все планы и замыслы на второй тайм были разрушены.

Очередной гол, как на тренировке, англичане забили на 66-й минуте. Это уже Маунт выполнил угловой, а Джордан Хендерсон освободился от пассивной опеки Цыганкова – 0:4.

Радость Хендерсона / Фото Getty Images

Оправиться от нокдауна украинцы смогли не сразу. Саутгейт провел серию замен с целью освежить состав и сэкономить силы в преддверии следующего поединка. Одна из немногих попыток Украины – выход Цыганкова и дальний удар Евгения Макаренко, с которым справился Пикфорд. К сожалению, на большее "сине-желтых" не хватило. Англичане все еще не пропускают на Евро-2020, а уже в среду, 7 июля, на "Уэмбли" сыграют в полуфинале с Данией.

Обзор матча

1/4 финала Евро-2020

Украина – Англия 0:4

Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63.