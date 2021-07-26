Розтрата таланту чи правильне кар'єрне рішення: що очікує на Луніна в новому сезоні у Реалі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вирішив не йти в оренду, а боротися за місце в основі. Навколо цього рішення багато дискусій, адже без ігрової практики талант воротаря практично нічого не вартий.

Зараз мадридський Реал готується до сезону 2021/22 під керівництвом нового тренера – зіркового Карло Анчелотті. Українським фанатам фахівець відомий завдяки тріумфу Мілана у Лізі чемпіонів у 2003 році та вирішальному пенальті Шевченка.

Цікаво Ексворотар збірної України зіграв на професійному рівні у 46-річному віці

На час товариських матчів Андрій Лунін виконує роль основного воротаря, і навіть відіграв один тайм з капітанською пов'язкою на руці. Італійський тренер довіряє українцеві, але навряд чи настільки, що реально розглядає його як прямого конкурента Тібо Куртуа. Як тільки бельгієць повернеться з відпустки, Луніну доведеться зайняти звичне місце на лаві запасних.



Навіть тренування в Реалі не замінять Луніну ігрової практики / Фото Getty Images

22 роки – це не той вік, коли голкіпер може дозволити собі засидітись. У цей час як ніколи важлива ігрова практика, яка дозволить повністю розкрити увесь наявний потенціал. Без ігор підтримувати форму лише на тренуваннях практично неможливо, це підтвердить будь-який футболіст.

Врятувати Луніна хотів Ов'єдо, який раніше вже орендував українця. В сезоні 2019/20 Андрій відіграв за цю команду більше десятка матчів та прекрасно себе проявив. Клуб був не проти продовжити співпрацю, але Андрій вирішив залишитись на Сантьяго Бернабеу та боротися за місце в основі. Закінчилося це сумно – за весь сезон він зіграв лише один кубковий матч, в якому зірковий Реал зазнав краху від дуже скромного Алькояно, який грає двома дивізіонами нижче.

Нещодавно Ов'єдо знову протягнув руку допомоги, запропонувавши річну оренду. Анчелотті був не проти відпустити Андрія, адже як ніхто розуміє, наскільки практика важлива для розкриття потенціалу. Проявивши себе в оренді, Лунін міг би нав'язати Куртуа більшу конкуренцію, тому що з лави запасних для досвідченого воротаря жодної загрози він не несе. Куртуа може помилятися, але жоден його фейл не вмотивує Анчелотті поставити в основу молодого резервіста, який рік просидів без діла.



Лунін вирішив знову спробувати вибороти місце в основі / Фото Getty Images

Здавалося, минулий сезон дав Луніну урок, і в подальшому Андрій буде чіплятися за можливість грати. Втім, схоже на те, що вивчив він його погано. У новому сезоні українець знову більше спостерігатиме, а не гратиме, з надією на кубкові матчі та те, що його команда просунеться в турнірі якомога далі. Максимум, на який він може розраховувати – до 10 матчів.

Сезон в Сегунді складається з 42 ігор. Зіграти навіть 30 матчів та активно захищати ворота, оскільки Ов'єдо далеко не фаворит чемпіонату, було б набагато цінніше для таланту, аніж декілька матчів у рамці Реала, до штрафного майданчика якого треба ще дійти.

Футбол – непередбачувана гра з багатьма сюрпризами. Травма Куртуа або інший фактор може подарувати Луніну омріяний шанс. Але поки фортуна не зглянеться, Андрію доведеться відбивати удари лише на тренуваннях, де глядачів точно менше, аніж на трибунах Сегунди.