Розмови російських солдатів – це просто божевілля, – Ребров про пропаганду і жахіття Маріуполя

Легендарний український футболіст поділився своїм баченням на ситуацію у країні-агресорі. Сергій Ребров шокований інтелектуальним рівнем рашистів.

Наставник Аль-Айну пригадав життя у Горлівці та наголосив на відсутності мовної проблеми в Україні. Ребров висміює "визволителів":

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Приходячи до нашої країни, вони намагаються показати всьому світу, що це операція з “визволення когось”. Я мешкав у Горлівці і за все своє свідоме життя не пам'ятаю, щоб хтось утискав гідність людей, які говорять російською мовою. Ніколи цього не було. При тому, що вони “звільняють”, вони не дають людям з Маріуполя просто виїхати. Вони бомблять місто і не дають виїхати, тому що намагаються показати, що вони повинні забрати цих людей і в своїй країні показати, що вони когось звільнили. Звичайно, це страшно, це нелюдяно.

Сергій Станіславович також наголошує на необхідності закрити небо над Україною:

Я зараз дуже багато даю інтерв'ю європейським каналам та намагаюся пояснити, що найважливіше для нас – закрити небо. Якщо небо буде відкритим, нас бомбитимуть, і ми не зможемо захистити нашу країну, це неможливо. Зверху нас намагаються стерти із землі, всю нашу територію. Я бачив знімки Маріуполя, перш ніж все почалося, і зараз – це просто апокаліпсис.

Ребров шокований розмовами окупантів зі своїми рідними:

Я слухаю розмови російських солдатів, коли вони дзвонять матерям, своїм дівчатам. Я чую, про що вони говорять – це просто якесь божевілля. Ці солдати вбивають дітей, жінок, цивільних – вони говорять про якусь кока-колу, про якусь херню... Тому я не знаю, як достукатися до когось.

Український тренер вважає, що багато залежить від простих росіян: "Я читаю Навального, я читаю канал Insider – мені цікаво, що сучасні люди думають. Їх багато, але вони не вилазять, до певного часу. Я сподіваюся, ті популярні люди з України, яких знають у Росії, вони намагатимуться донести. Дуже багато зараз залежить від простих людей. Навіть не вийти на вулицю, а показати якусь підтримку. Коли їх буде багато, то їх вже не буде куди садити на 15 діб або на 15 років. Люди просто повстануть проти цього режиму, тому що цей режим першочергово вбиває у людях бажання прогресувати, бажання користуватися новими технологіями, бо закривають абсолютно все".