Ротань озвучив плани "молодіжки" на Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився деталями про підготовку команди до відбіркового циклу на Євро-2023.

На думку Руслана Ротаня, до кваліфікації на Євро-2023 слід підготуватися серйозно, адже імениті суперники вже заявили про себе на великих аренах.

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"Усі знають опонентів у нашій групі. Суперники – не подарунок. Французи у попередньому відбірному циклі виграли дев'ять із 10-ти матчів. У складі збірної Сербії багато футболістів виступає в італійській Серії А.

Проте ніхто не знімає з нас відповідальності за результат. Будемо боротися. Разом із тим ми будемо й виховувати молодь, щоб вона була готова до переходу до головної команди країни. Якщо минулого відбору у нас вийшло дати хлопцям розуміння гри, але не склалося з результатом, то зараз постараємося об'єднати ці дві мети", – сказав Ротань.

Також тренер озвучив найближчі плани команди.

"Щодо планів молодіжної збірної на період підготовки до відбірного турніру... Найближчий – березневий – збір пройде у Туреччині. Там ми в рамках міжнародного турніру Antalya Cup зіграємо три поєдинки. У травні відбудеться Турнір Валерія Лобановського, після якого ми на виїзді зіграємо спаринг зі збірною Туреччини. А у вересні стартує сам відбір", – додав він.