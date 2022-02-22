Колишній захисник Шахтаря Марк Мампассі не зможе зіграти за збірну України. Раніше він захищав кольори юнацьких національних команд.

Перехід 18-річного Марка Мампассі у російський Локомотив здійняв багато галасу у мережі. Дісталося як футболісту, так і клубу.

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Втім, самим переходом справа не обмежилася. У російському чемпіонаті діє обмеження на легіонерів, тому Мампассі отримав пропозицію отримати місцевий паспорт. Футболіст від неї не відмовився, адже на сайт федерації Локомотив заявив його як росіянина.

Локомотив також зробив заяву про те, що Марк тепер російське громадянство, тому не буде вважатися легіонером. За юнацькі збірні України Мампассі зіграв 15 матчів та забив 2 гола.

Першу частину сезону футболіст провів в оренді у Маріуполі. Про його трансфер у Локомотив було оголошено в січні.