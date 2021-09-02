Роналду встановив "вічний" рекорд і дав ляпаса супернику: брутальне відео

Вечір середи став особливим для одного з найкращих гравців у історії. Кріштіану не забив пенальті, відзначився неспортивною поведінкою, а потім оформив рятівний дубль на останніх хвилинах.

Перед поєдинком проти Ірландії лідер португальської команди отримав нагороду найкращому бомбардиру Євро-2020. А вже на 12-й хвилині капітан збірної Португалії міг відкрити рахунок, однак не реалізував пенальті.

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Щоправда, цьому передував неоднозначний епізод. Захисник ірландців Дара О'Ші відкинув м'яч з позначки, за що йому дісталося від Роналду. Рефері Матей Юг вирішив обійтися без покарань і провів з гравцями профілактичну бесіду.

На останній хвилині першого тайму гості відкрили рахунок – відзначився Джон Еган. Інтрига зберігалася до самого фінального свистка, коли Кріштіану двічі завис у повітрі і приніс Португалії три пункти. Переможне взяття воріт відбулося на 6-й компенсованій хвилині!

Ще кілька статистичних моментів. Поєдинок у Алгарве став для КріРо 180-м у складі збірної – це повторення європейського рекорду іспанця Серхіо Рамоса. Ще одне глобальне досягнення – португалець забив 111-й гол за національну команду і перевершив іранця Алі Даеї. Відтепер Роналду найкращий бомбардир збірних в історії.

Огляд матчу

Відбір ЧС-2022, група А

Португалія – Ірландія 2:1

Голи: Роналду, 89, 90+6 – Еган, 45.