Рома – Шахтар: хто став найкращим у складі "гірників"

Статистичний портал InStat Index оголосив підсумки протистояння Роми та Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді поступився Ромі з рахунком 0:3.

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Найкращим гравцем "гірників" став бразильський захисник Додо. Рейтинг ефективності його гри склав 301 бал. В активі бразильця за 90 хвилин було 69 ТТД з браком 12%, шість виграних єдиноборств, чотири відбори, п'ять перехоплень, сім підбирань і одна гостра передача.

До трійки найкращих гравців Шахтаря також увійшли Микола Матвієнко (299) і Алан Патрік (287). Найкращим гравцем матчу став нападник "вовків" Стефан Ель-Шаараві (365).

Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 18 березня.