Чутки про те, що Рома хоче підписати захисника Динамо Віталія Миколенка, підтвердилися. Але на швидкий перехід українця в Італію розраховувати не варто.

Рома терміново шукає заміну Леонардо Спінаццолі, який через травму на Євро-2020 вибув щонайменше на рік. Пріоритетною опцією для "вовків" є Віталій Миколенко.

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Представники римського клубу звернулися в офіс Динамо, щоб взнати ціну футболіста. Кияни назвали суму в 15 мільйонів євро.

Таких грошей у Роми наразі немає, але переговори не перериваються. Римляни сподіваються здійснити трансфер після продажу декількох своїх гравців.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює гравця у 17 мільйонів ​​євро. У минулому сезоні Віталій зіграв за Динамо 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав чотири результативні передачі. Це допомогло "біло-синім" стати чемпіонами першості та виграти Кубок України.