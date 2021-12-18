Рома несподівано розгромила Аталанту на виїзді: Маліновський не став героєм

Українець відіграв увесь другий тайм, проте не вплинув на хід подій. Римляни шокували Аталанту чотирма голами.

Руслан Маліновський повернувся у заявку Аталанти після дискваліфікації. Однак українець розпочав матч з римлянами на лаві запасних.

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Неприємності для бергамасків розпочалися на перших секундах. Теммі Абрахам відкрив рахунок у самому дебюті. Вдруге Аталанта забила у середині першого тайму зусиллями Ніколо Дзаньоло. Перед самою перервою господарі один м'яч відіграли – автоголом відзначився Браян Крістанте.

Джан П'єро Гасперіні випустив Маліновського на другий тайм, проте Руслан не зумів врятувати ситуацію. На 68-й хвилині українець виконав кутовий, який завершився голом. Утім після перегляду повтору рефері скасував взяття воріт. А Рома навпаки збільшила свою перевагу – під завісу поєдинку відзначилися Смоллінг та Абрахам.

Поразка Аталанти не дозволила їй продовжити гонитву за Інтером та Міланом. У команди Маліновського 37 очок і поки що третє місце.

Чемпіонат Італії, 18 тур

Аталанта – Рома 1:4

Голи: Крістанте (автогол), 45+1 – Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллінг, 72.