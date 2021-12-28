Різник став ціллю клубів з Європи: хто полює за талантом
Джерело:Meta-ratings
Голкіпер Ворскли та збірної України Дмитро Різник вражає своїм класом та стабільністю. Його гру вже помітили і за межами України.
Воротар Ворскли Дмитро Різник потрапив на радари європейських клубів. Зробити пропозицію щодо його трансферу вже готові три клуби.
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Зокрема, польська Легія, яка перебуває у кризі, не проти бачити таланта у рамці своїх воріт. Також на 22-річного Різника звернули увагу португальські Белененсеш та Віторія Гімараєш.
Втім, жоден з клубів поки не зміг задовольнити фінансових вимог Ворскли. Полтавський клуб розуміє перспективи голкіпера та не збирається прощатися з ним за безцінь.
Нагадаємо, у поточному сезоні Різник поставив рекорд чемпіонату України, відбивши 5 пенальті.