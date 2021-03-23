Рецидив травми меніска: Степаненко може пропустити Євро-2020

Опорник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко не скоро повернеться на футбольне поле. У футболіста діагностували серйозну травму.

У 15-му турі УПЛ хавбек Шахтаря Тарас Степаненко отримав пошкодження. Як з'ясувалося після обстеження, травма спровокувала рецидив пошкодження меніска.

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Відтак, на футболіста очікує тривалий процес відновлення. Один з лідерів національної команди може пропустити Євро-2020, який пройде у червні-липні 2021 року.

У поточному сезоні Тарас встиг зіграти 18 матчів та відзначитися результативною передачею.