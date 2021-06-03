Реброву – 47: маестро ключових голів бив Росію і мстився Словенії – раритетні фото і відео

У третій день літа легендарний екснападник збірної України святкує день народження. Пригадуємо найяскравіші моменти кар’єри Сергія Станіславовича у складі національної команди.

Дебютант

Юний форвард донецького Шахтаря дебютував у складі головної команди країни незадовго після досягнення повноліття – 27 червня 1992-го. Україна гостювала у Сполучених Штатах і проводила лише свій другий поєдинок в історії.

Ребров – третій праворуч у нижньому ряді / Фото з архіву

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Спогадів про прем’єрний матч у Реброва залишилося небагато. У Нью-Джерсі підопічні Віктора Прокопенка розійшлися миром з господарями 0:0, а Сергій з’явився на полі на 76-й хвилині.

Ребров – третій праворуч у нижньому ряді в обіймах Юрія Мороза після протистояння із США / Фото з архіву

Бомбардир

Лише три гравці забивали більше за Сергія Реброва у складі національної збірної України. 15 голів у 75 матчах – у середньому він відзначався у кожному п’ятому поєдинку. Символічно, що Ребров не лише зіграв на дебютному для нас чемпіонаті світу, а й забив там – постраждала Саудівська Аравія (4:0). Мине три місяці і 32-річний нападник попрощається зі збірною.

Ребров та Воронін на чемпіонаті світу / Фото Getty Images

Пенальтист

У переліку гравців, які виконували чотири та більше пенальті за національну команду, лише двоє можуть похвалитися стовідсотковим показником. Сергій Ребров та Євген Селезньов реалізували усі свої удари. Герой наших спогадів вражав ворота Росії, Болгарії, Ісландії та Словенії. Відзначаємо також пенальті на ЧС-2006, коли Ребров впорався з хвилюванням і забив Швейцарії в епохальній післяматчевій серії в 1/8 фіналу.

Рятівник

Ребров володів унікальною здібністю забивати ключові голи за збірну. Все розпочалося у 1996-му, коли у першому турі відбору на ЧС-1998 форвард Динамо вразив ворота непоступливої Північної Ірландії наприкінці зустрічі – 1:0.

Наступні чотири голи Сергія створили особливу серію. Кожного разу влучний удар нашого нападника приносив збірній перемогу. Так було у спарингу з Молдовою та двічі у надважливих битвах з Албанією у 1997-му – тричі по 1:0. У наступному році Ребров оформив дубль у товариській зустрічі з грузинами – саме з його голів розпочався розгром 4:0. У 1999-му напередодні битви в "Лужниках" Сергій реалізував пенальті в передостанньому турі відбору на Євро-2000. Той гол приніс нам перемогу над Ісландією у Рейк’явіку 1:0.

Окремо відзначаємо дії Реброва в битві з Росією на "Олімпійському". За рахунку 2:1 Сергій заробив вилучення для кіпера суперника і право на пробиття пенальті. До позначки підійшов постраждалий і змусив капітулювати росіян. Як ми пам’ятаємо, того вечора українці тріумфували 3:2.

Збірна перед грою зі словенцями у Києві, Ребров – №11 / Фото з архіву

Не менш знаковий гол Ребров забив у листопаді 1999-го. У матчі-відповіді зі Словенією після трагедії імені Шовковського-Ачімовіча наша команда повела у рахунку – Ребров реалізував пенальті. Щоправда, незабаром словенці відігралися і за підсумком плей-оф вирвали путівку на континентальну першість.