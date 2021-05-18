Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров залишиться на тренерському містку команди до завершення контракту.

Український спеціаліст Сергій Ребров отримав пропозицію очолити грецький АЕК, але був змушений відповісти відмовою.

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Справа в тому, що боси Ференцвароша у разі розірвання контракту вимагатимуть від українця компенсацію у розмірі 1 мільйона євро. На такий крок Ребров йти не готовий.

Нагадаємо, Ребров тричі поспіль привів Ференцварош до чемпіонства. Його контракт з угорським клубом розрахований до літа 2022 року.