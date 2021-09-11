Ребров та УАФ мріють один про одного: коли тренер очолить збірну України

Після відходу Андрія Шевченка посаду головного тренера збірної України міг зайняти Сергій Ребров. Йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, але його історія зі збірною на цьому не закінчилася.

Віце-президент УАФ Олександр Герега розповів про бажання Сергія Реброва працювати зі збірною України. На його думку, "жовто-сині" – амбітний проєкт з високими цілями.

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У Реброва чинний контракт. Він мріяв потрапити у збірну України, як і керівництво УАФ мріяло про це. Адже у нас перспективна збірна, це інструмент, за допомогою якого можна здобути визнання і славу. У нас є ким грати в футбол,

– сказав Герега.

УАФ чекає, коли Ребров зможе попрощатися з Аль-Айном, а до того моменту команда буде в руках Олександра Петракова.

Також він додав, що Маліновський не зміг проявити себе на Євро-2020 через втому, але зараз виросло покоління молодих гравців, які досягнули рівня збірної та готові допомогти команді у будь-яких матчах.