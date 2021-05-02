Ребров оцінив травму Зубкова: чи зможе футболіст зіграти на Євро-2020

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров розповів про стан Олександра Зубкова. Вінгер мусив просити про заміну на 30-й хвилині матчу проти Мезекьовешда.

За словами Сергія Реброва, Зубков повідомив про краще самопочуття вже в перерві матчу, але більше інформації лікарі отримають лише після детального обстеження.

До речі Ференцварош не без проблем переміг середняка ліги – Зубков травмувався у першому таймі

Зубков повідомив мені після першого тайму, що почувається краще. У неділю ми обстежимо його за допомогою МРТ і дізнаємося більше. Маю велику надію, що Зубков зможе повернутися у стрій якомога швидше, – сказав Ребров.

Нагадаємо, Олександр Зубков отримав виклик до табору збірної на Євро-2020.