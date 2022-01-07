Ребров отримав зіркове підсилення – Аль-Айн підписав гравця Шерифа, який допоміг громити Реал

7 січня 2022 , 17:52
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Джерело:

інстаграм Аль-Айна

Аль-Айн підтверджує чемпіонські амбіції не лише на полі, а й на трансферному ринку. Клуб з ОАЕ підписав яскравого новачка.

Колумбійський захисник Даніло Арболеда продовжить кар'єру в Аль-Айні, який очолює Сергій Ребров. Клуб оголосив про підписання вже колишнього гравця Шерифа. 

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Контракт футболіста з Аль-Айном розрахований до грудня 2023 року. Новачок може дебютувати вже завтра, 8 січня, у матчі чемпіонату ОАЕ з Аль-Шарджи. 

Нагадаємо, Арболеда став одним з головних героїв сенсаційної виїзної перемоги Шерифа над Реалом у Лізі чемпіонів. Йому вдалося здійснити 13 виносів м'яча та допомогти команді втримати оборону перед грізною атакою королівського клубу. 

У чемпіонаті Молдови 2021/22 Арболеда зіграв 13 матчів та забив 3 голи. 

Автор: Ярослав Сиваківський