Ребров очолить збірну України: син розкрив амбіції тренера

Після відходу Андрія Шевченка зі збірної України головним кандидатом на посаду був Сергій Ребров. Його призначенню завадив контракт з Аль-Айном.

Як розповів син Сергія Станіславовича Дмитро, УАФ справді вела активні переговори з Аль-Айном та намагалася посприяти розірванню контракту спеціаліста з клубом.

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Також хлопець додав, що влітку 2022-го року договір Реброва з Аль-Айном закінчиться, після чого фахівець буде готовий очолити національну команду.

Якщо буде така можливість, то, звісно. Але зараз із командою працює Олександр Петраков, і думаю, якщо у нього все вийде, то він матиме можливість залишитися на чолі збірної України. Тато має амбіції очолити збірну України, якщо це буде цього літа чи в майбутньом,

– сказав Дмитро Ребров.

Нагадаємо, 16 листопада збірна України зіграє останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 проти Боснії. Для продовження боротьби за путівки на Мундіаль у Катарі нашій команді треба перемагати.

Під керівництвом Петракова "жовто-сині" зіграли 5 матчів: 1 перемога та 4 нічиїх.