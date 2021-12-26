Справи Сергія Реброва в чемпіонаті ОАЕ складаються найкращим чином. Його підопічні знову відсвяткували перемогу.

Чемпіонат ОАЕ, 11-й тур

Аль-Айн – Аль-Наср – 3:1

Голи: Гуанка, 47 (з пен.), 71, Барман, 81 – Таглі, 65

Нереалізований пенальті: Рахімі, 40 (Аль-Айн)

Вилучення: Абеїд, 73 (Аль-Наср)

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Аль-Айн у домашніх стінах не відчув спротиву від Аль-Насра. Підопічні Сергія Реброва з перших хвилин заволоділи ініціативою, але забитих голів довелося чекати аж у другому таймі – Рахімі перед перервою не забив пенальті.

На старті другого тайму Аль-Айн знову отримав право на 11-метровий – Гуанка переграв голкіпера. Гості зрівняли рахунок, але Гуанка оформив дубль, а Барман після вилучення у складі Аль-Насра зняв всі запитання щодо переможця матчу.

Після 11 турів Аль-Айн очолює турнірну таблицю та випереджає найближчого переслідувача на цілих 7 очок.