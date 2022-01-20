Реал виходить у чвертьфінал Кубку: 120 хвилин Луніна, фатальний рикошет, драма у кінцівці

Український воротар провів свій третій матч за Реал. Як і два тижні тому, його команда здобула важку перемогу в Кубку Іспанії.

Старт поєдинку був за Реалом, який повністю контролював ситуацію на полі. Проте на 10-й хвилині Ельче організував стрімку атаку, яка просто таки повинна була завершуватися голом.

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Хосан Феррандес прорвався по правому флангу і прострілив у центр штрафного майданчика. Передача знайшла адресата – Гідо Каррільо з метра цілив у фактично порожні ворота. Андрія Луніна врятували вищі сили і перекладина його воріт.

Гра активізувалася і команди раз пор раз обмінювалися небезпечними випадами. Зрештою, у ці хвилини Луніну у гру вступати не довелося. Лише на 26-й хвилині українець здійснив сейв після комбінації, організованої все тією ж зв'язкою Хосан – Каррільо.

Реал перед грою з Ельче / фото Getty Images

Кінцівка першого та початок другого таймів пройшли під натиском гостей. Проте Родріго, Камавінга та Йовіч свої нагоди не використали. З кожною хвилиною, що наближала завершення основного часу матчу Реал атакував все активніше, однак забити в основний час не зумів. Гра продовжилася в овертаймі.

На 96-й хвилині Лунін врятував мадридців після дуже небезпечного удару зі штрафного від Жерара Гумбау. Андрій правильно обрав позицію і парирував удар у правий кут. А через шість хвилин футболісти Ельче вибігли у реактивну контратаку, яку зірвав (на думку рефері) Марсело – червона! Господарі виконали штрафний, що виявився фатальним. Перший удар прийняла на себе стінка, а добивання Гонсало Верду стало результативним. Рикошет від Дані Себальоса і безсилий Лунін лише очима провів м'яч – 1:0.

Засмучений Лунін / фото Getty Images

На порятунок у "вершкових" залишався ще один екстратайм, який вони використали сповна. У дебюті другого додаткового тайму підопічні Карло Анчелотті рахунок зрівняли. Себальос зумів виправити свою помилку – його постріл підкоригував Іско і дезорієнтував кіпера. А на 115-й хвилині спрацювала ще одна заміна гостей. Еден Азар вирвався на побачення з воротарем, обіграв його і вразив порожні ворота.

На 120-й хвилині Ельче навіть зрівняв рахунок, втім рефері зафіксував порушення правил в атаці – Верду тягнув за футболку Лукаса Васкеса. Мадрид йде далі!

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Ельче – Реал 0:0, додатковий час 1:2

Голи: Верду, 103 – Іско, 108, Азар, 115.