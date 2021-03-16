Реал переміг Аталанту і пробився у чвертьфінал – Маліновський один з найкращих серед своїх

Українець вийшов у старті та незвично для себе провів на полі весь поєдинок. Незважаючи на класну гру Руслана Маліновського, Аталанта припиняє боротьбу у Лізі чемпіонів.

Джерело: 24 канал

Поразка у першому поєдинку в Бергамо зобов'язувала Аталанту атакувати у матчі-відповіді. Проте мадридці перемогли і у рідних стінах.

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Ще у першому таймі Лука Модріч скористався обрізкою голкіпера і відпасував ліворуч на Каріма Бензема, який миттєво покарав Марко Спортьєлло. По перерві Реал збільшив перевагу завдяки пенальті. Маліновський намагався наздогнати Вінісіуса Жуніора, проте реактивного бразильця зупинив лише його земляк Рафаель Толой. Захисник Аталанти порушив правила проти суперника у штрафному майданчику. Вирок чітко виконав Серхіо Рамос.

На 83-й хвилині Луїс Мурієль реалізував класний штрафний удар і подарував бодай примарні надії на позитивний підсумок. Однак вже в наступній атаці Марко Асенсіо влучно пробив у ближній кут і вбив інтригу.

Маліновський запам'ятався кількома красивими передачами на Дувана Сапату (у тому числі, розкішним ноу-лук пасом). Портал WhoScored оцінив українця непоганим балом 6,71 – це другий показник в Аталанті слідом за автором гола Мурієлем.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

Реал – Аталанта 3:1

Голи: Бензема, 34, Серхіо Рамос (пен.), 60, Асенсіо, 84 – Мурієль, 83.