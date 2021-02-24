Реал дотиснув Аталанту – Маліновський став жертвою обставин

Українець вийшов на поле на 85-й хвилині, а за мить мадридці забили єдиний гол.
Джерело: 24 канал
Вже на 17-й хвилині господарі залишилися у меншості. Рефері продемонстрував пряму червону картку Рето Фройлеру за фол проти Ферлана Менді.
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Команда із Бергамо протрималася майже до фінального свистка. На останніх хвилинах зустрічі Джан П'єро Гасперіні кинув у бій Руслана Маліновського та Хосе Луїса Паломіно. А вже за два десятки секунд Менді відважився на дальній удар, який виявився несподіваним для П'єрлуіджі Голліні – 0:1.
Всього українець встиг здійснити лише 11 контактів з м'ячем.
Матч-відповідь відбудеться у Мадриді 16 березня.
Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу
Аталанта – Реал 0:1
Гол: Менді, 86.