"Разом з чемпіоном": Миколенко зустрівся з Усиком та обмінявся сувенірами

Віталій Миколенко все ще відновлюється після ушкодження. Футболіст зустрівся з боксером Олександром Усиком.

Миколенко подарував Усику футболку Евертона зі своїм автографом. Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі також підготував подарунок для земляка – підписані боксерські рукавички.

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"Разом з чемпіоном", – підписав фото Віталій Миколенко, який на початку січня перебрався в Евертон і встиг зіграти за нову команду у двох поєдинках. Варто додати, що "іриски" офіційно поки не призначили нового головного тренера після відходу Рафи Бенітеса.

Натомість Олександр Усик ще не визначився зі своїм наступним суперником. Ймовірно, українець зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі.