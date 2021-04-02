Ракицький обрав свій шлях: Денисов – "за" невиклик захисника через виступи в Росії

Директор телеканалів "Футбол" та ведучий футбольних програм Олександр Денисов пояснив свою позицію щодо ймовірного виклику у збірну України Ярослава Ракицького.

На думку Денисова, Ракицький обрав неправильний шлях та має нести за це відповідальність.

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"Ярослав вибрав той шлях, який він вибрав. Мені цей шлях не подобається. Він поїхав працювати в Зеніт. Я з цим морально не згоден і те, що він не викликається в збірну, є давньою позицією УАФ та Андрія Шевченка", – сказав ведучий.

Також він додав, що в збірній не може грати жоден гравець, що виступає в російському чемпіонаті.

"Росія – агресор, визнаний на державному рівні. Бути там і виступати за збірну України – це, м'яко кажучи, нелогічно. Тому я згоден із тією думкою, що людина, яка грає в Росії, не може виступати за збірну України", – додав ведучий.

Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт взимку 2019 року. Футболку збірної України Ракицький востаннє одягав у жовтні 2018 року.