Пятов задоволений новим тренерським штабом збірної України

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов – справжній ветеран національної команди. Робота з наступниками Шевченка тішить футболіста та дає йому багато нових знань.

У новому штабі збірної воротарями опікується колишній кіпер Динамо, Дніпра та національної команди В'ячеслав Кернозенко. Капітан "жовто-синіх" Андрій Пятов позитивно оцінив роботу з фахівцем.

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Я із задоволенням слухаю його, вчуся у нього, мені цікаво з ним працювати. З кожним тренером ти береш для себе щось нове, і все вчорашнє тренування було для мене новим. Я радий, що у мене є можливість попрацювати з цим фахівцем,

– сказав Пятов.

Нагадаємо, о 17:00 розпочнеться матч кваліфікації на ЧС-2022 між Казахстаном та Україною. В таборі збірної зараз перебувають троє голкіперів – Андрій Пятов, Денис Бойко та Дмитро Різник. Хто з них займе місце у воротах з перших хвилин – наразі невідомо.