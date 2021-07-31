Пятов розповів про свою головну мотивацію у футболі

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов розкрив деталі процесу перемовин з донецьким клубом щодо нового контракту. Також кіпер розповів про речі, які допомагають йому не зупинятися.

"Головна мотивація? Сім'я. Дивишся на дітей, вони щасливі. Діти розуміють, хто їхній батько. Я хочу, щоб вони мною пишалися, дружина пишалася. Також я розумію – якщо не буду зростати, прогресувати, працювати над собою, то можу розчарувати. Це моя внутрішня мотивація", – розповідає 37-річний футболіст.

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Крім того, Андрій зазначив, що велику роль має і той факт, що він є гравцем Шахтаря.

Звичайно, це клуб з такими амбіціями, де ставлять максимальні цілі. Де кожна поразка чи невдалий сезон додають подвійну енергію. Хочеться вистрілити і довести, що це випадковість, – сказав Пятов.

Пятов також розкрив деталі перемовин з "гірниками" щодо нового контракту.

"Закінчувався контракт, клуб вважав за потрібне зробити мені пропозицію. Мені щось не сподобалося, я взяв час подумати, переговорив з сім'єю, з тренером, дізнався про інтерес інших клубів до мене. Назвав свої умови. Клуб подумав і ми зійшлися на тих умовах, які влаштували всіх", – сказав Андрій.