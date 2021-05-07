Пятов повідомив, коли закінчить кар'єру у збірній України

Голкіпер "синьо-жовтих" найближчим часом попрощається із головною командою країни. Про це заявив сам футболіст.

Воротар Шахтаря та збірної Андрія Пятов збирається завершити виступи у національній команді після Євро-2020. 36-річний кіпер підтвердив цю інформацію у розмові з Олександром Денисовим у програмі "Денисов TIME".

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Пятов дебютував у збірній 22 серпня 2007 року в поєдинку з Узбекистаном. За цей час Андрій провів 96 матчів у складі "синьо-жовтих". Це п'ятий показник за кількістю поєдинків за національну команду.