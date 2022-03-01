Путін, ти с*чий син, – Зозуля вірить у перемогу України та нагадує світові, ким є агресор: відео

Футболіст іспанської Фуенлабради Роман Зозуля продовжує вміло розставляти акценти. Українець коротко, однак влучно відповів на запитання журналіста.

Іспанський журналіст звернувся за коментарем до гравця Фуенлабради одразу після тренування. Роман Зозуля розповів про своє ставлення до війни на його Батьківщині.

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"Ми виграємо цю війну. Путін, ти с*чий син", – сказав українець. Раніше Роман називав президента РФ реінкарнацією Гітлера.

Також Зозуля бере активну участь у російсько-українській війні не лише в інформаційному просторі, а й фінансово допомагає нашій армії. Нещодавно футболіст повідомив про збір коштів для ЗСУ.

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