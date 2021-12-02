Аталанта Руслана Маліновського демонструє яскравий атакувальник футбол та обігрує грандів італійського чемпіонату. Втім, для здобуття чемпіонства цього замало.

Після 15 турів чемпіонату Аталанта має в активі 31 очок та перебуває на 4 місці. Наполі, який лідирує у таблиці, має 36 очок. На 2 і 3 місцях розташувалися Мілан та Інтер.

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Хавбек Аталанти Руслан Маліновський зазначає, що амбіції його команди не стосуються чемпіонського титулу. Головна мета – здобути право грати в Лізі чемпіонів.

Кожен матч граємо на перемогу, а потім побачимо, як воно буде. Про Скудетто у клубі не говорять, бо попереду у нас дуже сильні команди,

– сказав українець.

Нагадаємо, у Серії А путівку в ЛЧ дають перші 4 місця. У поточному розіграші Ліги чемпіонів Аталанта має шанси на плей-офф: МЮ з 10 очками гарантовано йде далі, а Вільяреал (7 очок), бергамаски (6 очок) та Янг Бойз (4 очки) будуть вирішувати свою долю в останньому турі.

У сезоні 2021/22 Маліновський зіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу. Також найближчим часом йому не варто турбуватися про стосунки з тренером – Гасперіні підписав з Аталантою новий контракт.