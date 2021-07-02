Приємні новини з табору збірної – Україна отримає підсилення перед матчем з Англією

Радісна звістка надійшла з Риму. Лазарет нашої національної команди зменшився на одного гравця.

У четвер українці провели перше тренування в Італії, де відбудеться чвертьфінал Євро-2020 проти Англії. Загалом на полі працювали 24 футболісти.

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Повідомляється, що Олександр Зубков завершує курс індивідуальної роботи і вже у п'ятницю приєднається до основної групи. Відтак, вінгер Ференцвароша матиме потенційну можливість взяти участь у поєдинку з англійцями.

Нагадаємо, що на Євро-2020 Зубков провів лише 10 хвилин. На самому початку зустрічі з Нідерландами у першому турі Олександр зазнав травми і вибув на тривалий час. Раніше до Києва вже повернулися травмовані динамівці Денис Попов та Артем Бєсєдін.

Чвертьфінал Євро-2020 проти Англії відбудеться у суботу, 3 липня, о 22:00 у Римі.