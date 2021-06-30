Приємні моменти історичного тріумфу: огляд матчу Україна – Швеція
30 червня 2021 , 01:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Прем'єрний похід України у плей-оф чемпіонатів Європи продовжується. Команда Андрія Шевченка виходить у чвертьфінал після драматичної перемоги над Швецією.
До перерви суперники обмінялися голами. Спочатку розкішний удар вдався Олександру Зінченку. Шведи відповіли голом найкращого бомбардира Еміля Форсберга.
До теми Фантастичний Зінченко, героїчний Бєсєдін та щасливий Довбик: Україна у чвертьфіналі Євро-2020!
У чвертьфіналі українці зіграють проти збірної Англії у суботу, 3 липня.
Огляд матчу
1/8 фіналу, Євро-2020
Швеція – Україна 1:1 (додатковий час 0:1)
Голи: Форсберг, 43 – Зінченко, 27, Довбик, 120+1.