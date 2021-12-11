Прикрий сигнал: Ярмоленко став найгіршим у матчі Ліги Європи
Джерело:SofaScore
В останньому турі групового етапу Ліги Європи Вест Хем мінімально програв Динамо Загреб. Єдиний гол у матчі, який став шедевром, забили з-під Ярмоленка.
На думку SofaScore, українець продемонстрував далеко не найкращу гру. Портал оцінив його у 6,3 бала – це найнижчий показник серед обох команд, за виключенням Аджіболу Алесе, який отримав стільки ж.
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Лідер збірної України мав м'яч 24 рази, один раз вдарив по воротах. Обіграти опонента він спробував лише один раз – невдало. Точність передач також не потішила – лише у 64% випадків м'яч знайшов партнера.
Попри поразку Вест Хем фінішував першим у групі та вийшов у плей-офф Ліги Європи.
У поточному сезоні українець взяв участь у 16 матчах та провів на полі 624 хвилини. В його активі 1 гол та 3 результативні передачі.