Стан Ярмоленка, матч року, Зінченко в ролі захисника, – про що розповів Петраков журналістам

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після збору команди поспілкувався з пресою. Через карантинні обмеження розмова проходила за допомогою відео.

Як і очікувалося, Олександр Петраков був дуже лаконічним. На запитання журналістів він відповідав стримано та коротко, тому особливо жвавої розмови з медіа не вийшло.

Який стан Ярмоленка та чи плануєте ротацію на матч з Болгарією?

Ярмоленко здоровий, ротація… Ми готуємося до Боснії, тому ні про яку ротацію не йдеться. Ми готуємося до гри року.

Що вплинуло на рішення повернути Маліновського?

Ми з Русланом перегорнули цю сторінку. Все.

Миколенко пропускає збір. Чи бачите Зінченка на позиції лівого захисника?

Я ще подумаю над цим.

Корнієнко – гравець ротації чи основна заміна Миколенка?

Я не можу говорити так про свого гравця. Будуть тренування, тоді будемо дивитися і приймати рішення.

Чому викликали Гармаша та на якій позиції ви його бачите?

Я його знаю ще з юнацтва, він може зіграти на багатьох позиціях. Він добре грає в УПЛ, тому заслужив виклик. Жодної сенсації в цьому немає.

Чи непокоїть вас відсутність ігрової практики у Пятова? На кого ви зробите ставку?

Я буду радитись з Кернозенком, тренування покажуть, хто з воротарів буде номером один. Рішення будемо приймати перед матчами.

Також Петраков запросив одеситів та гостей міста прийти 11 листопада на стадіон "Чорноморець" та підтримати "жовто-синіх" у матчі з Болгарією.