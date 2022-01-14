Повернення Шевченка у Мілан з присмаком сенсації: Дженоа знову програє з надією на майбутнє

"Грифонам" не вистачило трохи більше 15 хвилин, щоб стати творцями великого сюрпризу. Команда Андрія Шевченка була близькою до того, щоб вибити Мілан з Кубку Італії.

Вже на 4-й хвилині господарі могли відкривати рахунок. Дженоа врятувала поперечка після удару Раде Круніча. Незабаром атаку організувала зв'язка Ребіч – Мессіас, проте гостям знову пощастило.

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А на 17-й хвилині генуезці несподівано відкрили рахунок. Норвежець Лео Естігор у стрибку переправив м'яч у сітку після подачі від кутового прапорця. Слід зауважити, що Естігор приєднався до команди Шевченка всього тиждень тому – "грифони" орендували захисника у Брайтона.

Минуло 10 хвилин і забивати міг ще один новобранець Дженоа. Черговий кутовий ледве не завершився голом Келвіна Єбоа – неточно. А під завісу розкішного для гостей тайму шанс втратив Кайседо.

На старті другої половини генуезці чергову нагоду не використали, після чого Мілан додав у активності і таки домігся свого. На 74-й хвилині Олів'є Жиру головою вразив ціль і перевів гру в овертайм. А у додатковий час господарі забили ще двічі. Рафаель Леау відзначився курйозним голом, а потім успіх закріпив Алексіс Салемакерс. Команда Шевченка кинула усі сили в боротьбу, була близькою до порятунку, проте путівку у чвертьфінал виборов Мілан. Натомість Дженоа видав одну з найкращих ігор під керівництвом українського тренера.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Мілан – Дженоа 1:1 (2:0 у додатковий час)

Голи: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 – Естігор, 17.