Повернення лідерів: Шевченко отримав гарні новини перед важливим дербі з Сампдорією

У 4 матчах під керівництвом Шевченка Дженоа здобула лише одне очко та не забила жодного гола. Справи "грифонів" йшли не найкращим чином через відсутність травмованих виконавців.

Втім, кадрова ситуація в Дженоа поступово налагоджується. Лазарет починають покидати провідні гравці команди.

Цікаво Такого я не очікував, – Шевченко розповів, яка проблема Дженоа стала несподіванкою

Шевченко сподівається, що вони зможуть взяти участь у грі з Сампдорією та допоможуть команді здобути позитивний результат.

"Я чекаю на дуже гарячий матч, в якому команди покажуть характер та сміливість. Звісно, чекаю на велику підтримку від вболівальників. Ми маємо скористатися запалом наших тіфозі, вони дають нам надію, бажання йти вперед, битися та перемагати.

Тиждень був позитивним. Крішіто та Дестро вже за нами. Крішіто набагато попереду у процесі відновлення, сьогодні будемо вирішувати, чи зможе він зіграти. Сподіваюсь, що завтра Крішіто та Дестро будуть готові.

У дербі треба грати з гарячим серцем та дуже холодною головою. Необхідно добре готуватися та грати сміливо", – сказав Шевченко.

Генуезьке дербі Дженоа – Сампдорія відбудеться завтра, 10 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.